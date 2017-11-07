Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 14:51
Новости

НАТО усилит оборону морской линии связи между Европой и США

Альянс готовит набор военных требований к наземной транспортной инфраструктуре Европы

НАТО планирует усилить оборону морских путей и линий связи между США и Европой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что этот вопрос министры обороны будут обсуждать 8-9 ноября во время встречи, сообщает ТАСС. Министры обороны НАТО также обсудят расширение командования в Европе.

Столтенберг отметил, что НАТО выберет командование для атлантического региона, которое займется защитой морской линии связи между США и Европой.

Генсек также подчеркнул, что это важный шаг для трансатлантического союза и у НАТО должна быть возможность доставлять свои войска из Северной Америки через Атлантику в Европу.

Как стало известно, НАТО готовит список военных требований к наземным дорогам Европы, включая мосты и дороги. Инфраструктура должна обеспечивать прохождение самых тяжелых военных машин альянса в любом месте.

 

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 17:17
В Финляндии открыли гибридный центр угроз ЕС-НАТО
Новости
25 октября, в 22:27
НАТО, РФ и КНР наладят совместную борьбу с терроризмом в Африке
Новости
05 ноября, в 13:57
Финны не поддержали вступление своей страны в НАТО

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо