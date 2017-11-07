НАТО усилит оборону морской линии связи между Европой и США

НАТО планирует усилить оборону морских путей и линий связи между США и Европой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что этот вопрос министры обороны будут обсуждать 8-9 ноября во время встречи, сообщает ТАСС. Министры обороны НАТО также обсудят расширение командования в Европе.

Столтенберг отметил, что НАТО выберет командование для атлантического региона, которое займется защитой морской линии связи между США и Европой.

Генсек также подчеркнул, что это важный шаг для трансатлантического союза и у НАТО должна быть возможность доставлять свои войска из Северной Америки через Атлантику в Европу.

Как стало известно, НАТО готовит список военных требований к наземным дорогам Европы, включая мосты и дороги. Инфраструктура должна обеспечивать прохождение самых тяжелых военных машин альянса в любом месте.