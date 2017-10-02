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02 октября, в 21:46
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Навального арестовали на 20 суток

Его признали виновным в призывах к несанкционированным акциям

Оппозиционер Алексей Навальный на 20 суток приговорен к административному аресту. Его признали виновным в неоднократных нарушениях организации митингов и акций.

Оппозиционера задержали еще 29 сентября, когда он выходил из дома и планировал ехать на очередной митинг, пишет «Интерфакс». Навального привезли в отделение полиции и составили административный протокол. После этого оппозиционер отправился в Симоновский суд Москвы, где ему назначили административный арест на 20 суток.

Однако, сам Навальный не признал себя виновным. Он уверен, что его преследуют из-за его политической деятельности.  Также он отметил, что мероприятие в Нижнем Новгороде, по пути на которое его задержали, было согласовано.

«Практика» ранее писала о регулярных арестах Навального.


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