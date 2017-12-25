Навальный и Лурье подали документы в ЦИК

В воскресенье, 24 декабря, в Центральной избирательной комиссии России приняли документы на выдвижение в кандидаты в президенты у Алексея Навального, Олега Лурье и Сергея Полонского.

В ЦИК подчеркнули, что все документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

Также документы подали представитель Всероссийской политической партии «Женский диалог» Елена Семерикова, лидер политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и Максим Сурайкин из ЦКПК «Коммунистическая партия коммунисты России».

Ранее в ЦИК подали документы Владимир Жириновский, Борис Титов, Григорий Явлинский, а также Наталья Лисицына. «22 декабря ЦИК России постановила зарегистрировать четырех уполномоченных представителей партии, а также Жириновскому выдано разрешение на открытие специального избирательного счета», – сказано в сообщении.

Центральная избирательная комиссия РФ принимает документы от кандидатов на должность президента страны в порядке самовыдвижения до 7 января 2018 года, от представителей политических партий – до 12 января 2018 года.