Навальный подал иск к Путину по отказам в согласовании митингов

Алексей Навальный подал иск к президенту России Владимиру Путину по отказам в согласовании митингов.

В пятницу, 3 ноября, иск зарегистрировал тверской суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. Пресс-секретарь рассказала, что процессуальное решение по иску пока не принято.

Юрист Алексея Навального Иван Жданов пояснил, что иск пришлось подать из-за многочисленных отказов властей в согласовании митингов.

Ранее МВД сообщило, что массовые мероприятия, которые запланировал Навальный, не состоялись в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске, так как сам глава фонда борьбы с коррупцией отсутствовал.

При этом организаторы, по словам сотрудника МВД, не информируют об отказе от запланированного мероприятия или делают это в последний момент.

Для обеспечения порядка во время проведения митингов сотрудникам Росгвардии и полиции приходится принимать дополнительные меры.