Навигационные стелы в Москве оснастят точками доступа Wi-Fi

В Москве все навигационные стелы оснастят бесплатным Wi-Fi-доступом в Интернет.

До конца 2018 года поддержку Wi-Fi получат более 450 стел по всей Москве, сообщает 3dnews. «Навигация появляется в местах, где пассажиры и пешеходы решают, как двигаться дальше. При проектировании анализируются пешеходные потоки, учитывается контекст и особенности каждого места», – сказано в сообщении.

На стелах навигации есть карта местности со входами в метро, остановками и маршрутами городского общественного транспорта.

Жители и гости Москвы смогут подключиться к Интернету в любой точке столицы, чтобы узнать маршрут, получить информацию о движении транспорта. Стелы будут раздавать Wi-Fi в местах большого скопления людей.