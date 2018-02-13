Назначены новые руководители столичного управления МВД

Во вторник, 13 февраля, на Петровке, 38 генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу новых руководителей структурных подразделений столичного главка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве – начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин.

Кроме того, на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Также сообщается, что приказом начальника главного управления ГУ МВД России по Москве на должность начальника четвертого управления МВД России назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

Глава столичного управления, представляя новых руководителей, подчеркнул профессионализм, принципиальность и работоспособность, проявленные ими во время службы в органах внутренних дел.