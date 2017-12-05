Назван лауреат премии “Русский Букер”

В этом году премия “Русский Букер” досталась писательнице Александре Николаенко за роман “Убить Бобрыкина. История одного убийства”.

На звание лауреата претендовали шесть авторов, вошедших в шорт-лист награды, сообщает РБК.

Книга «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко названа лучшим романом на русском языке.

Автор получит премию в размере полутора миллионов рублей, а каждый из шести претендентов, вошедших в шорт-лист независимой литературной премии, удостоится награды в размере 150 тысяч рублей.

Церемония награждаения проходит вечером 5 декабря в московском Golden Ring Hotel.