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05 декабря, в 21:19
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Назван лауреат премии “Русский Букер”

На звание победителя претендовали шесть кандидатов

В этом году премия “Русский Букер” досталась писательнице Александре Николаенко за роман “Убить Бобрыкина. История одного убийства”.

На звание лауреата претендовали шесть авторов, вошедших в шорт-лист награды, сообщает РБК.

Книга «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко названа лучшим романом на русском языке.

Автор получит премию в размере полутора миллионов рублей, а каждый из шести претендентов, вошедших в шорт-лист независимой литературной премии, удостоится награды в размере 150 тысяч рублей.

Церемония награждаения проходит вечером 5 декабря в московском Golden Ring Hotel.


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