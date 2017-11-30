Назван самый популярный телеканал в российских соцсетях в октябре

Компания «Медиалогия» составила список самых популярных российских телеканалов в социальных сетях за октябрь 2017 года, рейтинг строился по цитируемости.

Первая строчка досталась RT, число гиперссылок на это СМИ в российских социальных сетях в октябре составило 1017685, сообщается на сайте компании.

Также RT стал самым цитируемым в СМИ российским телеканалом в октябре. Его индекс цитируемости составил 834,41.

Самым цитируемым информационным агентством стал ТАСС, газетой – Известия, журналом – Forbes, интернет-ресурсом – РБК.

В середине ноября Маргарита Симоньян, главный редактор RT, сообщила что американский филиал RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. Она пояснила, что выбирая между уголовным делом и регистрацией, решила выбрать последнее, о чем ранее писала «Практика».