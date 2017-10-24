Названа дата выхода следующего фильма Алексея Учителя

Режиссер Алексей Учитель анонсировал художественный фильм о бомбардире московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

По словам Учителя, который выступает в роли продюсера картины, фильм выйдет в прокат в 2019 году. В настоящее время идет работа по доработке сценария, сообщает ТАСС. Режиссером фильма является сын Учителя Илья.

Картина расскажет о непростой жизни футболиста, которому пришлось пропустить лучшие годы спортивной карьеры из-за ареста по обвинению в изнасиловании. В 20 лет Стрельцов был приговорен к тюремному сроку. Освободился нападающий только через пять лет.

До сих пор не ясно, кто будет играть роль Стрельцова. «Это главная проблема и дело не только в сходстве», — пояснил продюсер фильма.

Стрельцов является олимпийским чемпионом 1956 года, обладателем Кубка СССР и лучшим бомбардиром чемпионата страны 1955 года. Форвард скончался на 54-м году жизни в 1990 году.

Ранее «Практика» писала о том, что режиссер Алексей Учитель может занять место Никиты Михалкова в попечительском совете Фонда кино.