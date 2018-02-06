Сегодня:
$
Нефть
Золото
06 февраля, в 14:03
Новости

Названо место и время проведения Олимпийских игр 2024 года

Олимпиада состоится на неделю раньше, чем планировалось изначально

Международный олимпийский комитет назвал место и время проведения летней XXXIII Олимпиады и Паралимпиады 2024 года.

Как передает ТАСС, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада состоится в период с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

В исполкоме МОК уточнили, что соревнования стартуют на неделю раньше запланированного срока, что связано с желанием организаторов создать наилучшие условия для Паралимпиады, первая часть которой придется на период школьных каникул.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры-2020 будут проходить в столице Японии – Токио.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar