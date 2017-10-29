Названо самое популярное женское имя

Американский ученый, эксперт по именам и создательница сайта babynamewizard.com Лаура Уоттенберг рассказала, какое женское имя стало самым популярным в этом году, сообщает газета Daily Express.

Уточняется, что в 2017 году в мире новорожденных девочек чаще всего называли София. Это имя стало «лидером» в таких странах, как Италия, Швейцария, Словения, Мексика, Эстония, Аргентина, Чили и Россия.

Чтобы определить самое популярное имя 2017-го года Лаура Уоттенберг собрала данные в 28-ми странах мира. Сама ученый признается: ее поразил тот факт, что абсолютно разные языки и культуры выбирают одно и то же имя.

Будучи одним из наиболее известных экспертов по именам, Лаура Уоттенберг в своей профессиональной деятельности интересуется культурологическими и этимологическими аспектами имен.