Названы 200 лучших российских школ для развития способностей

Названы 200 лучших российских школ, которые обеспечивают высокие возможности для развития способностей учеников.

Рейтинг составил проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости. В рейтинг вошли школы, в которых ученикам предоставляют возможность получить качественное образование и помогают развить способности детей и подростков.

Уровень подготовки оценивают по результатам государственного экзамена и всероссийской олимпиады.

Директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко отметил, что в России выбрать узкое направление специализации можно только в вузе. В школе такой возможности нет, поэтому детям надо предоставлять широкие возможности для развития и образования в разных направлениях, чтобы раскрыть их таланты.

Лидерами рейтинга стали: Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, Республиканский лицей для одаренных детей из Мордовии и московская школа №179.