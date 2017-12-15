Названы актеры, принесшие киностудиям наибольшую прибыль

Журнал Forbes в пятницу, 15 декабря, опубликовал список актеров, которые в 2017 году принесли киностудиям наибольшую прибыль.

Как говорится на сайте издания, наиболее выгодным для студий стало сотрудничество с пятью звездами – Джереми Реннером, Эммой Уотсон, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс и Крисом Прэттом.

По информации Forbes, за каждый выплаченный Реннеру доллар киностудии получили в прокате $93,8. А в случае Эммы Уотсон – $70. За каждый доллар, выплаченный Скарлетт Йоханссон, оказавшейся на третьем месте рейтинга, киностудии получили 66,4 доллара.

Уточняется, что при формировании данного рейтинга были учтены три последних киноленты каждого из актеров.

Ранее Praktika.ru писала, что журнал “Форбс” назвал самых высокооплачиваемых музыкантов.