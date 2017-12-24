Названы фигуристы, которые примут участие в чемпионате Европы

Федерация фигурного катания на коньках России обнародовала список спортсменов, которые представят нашу страну на чемпионате Европы.

Соревнования состоятся в Москве в период с 15 по 21 января, сообщает пресс-служба ФФККР.

Состав сборной был определен по итогам прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России по фигурному катанию. В команду вошли Алина Загитова, Мария Сотскова, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Дмитрий Алиев и другие спортсмены.

Ранее Praktika.ru передавала, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вынуждена была пропустить чемпионат России из-за травмы. Однако исполком Федерации фигурного катания сделал для нее исключение – она сможет принять участие в чемпионате Европы наряду с Алиной Загитовой и Марией Сотсковой, которые заняли по итогам соревнований в Петербурге первые два места.