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25 ноября, в 00:15
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Названы имена лучших легкоатлетов 2017 года

Награды вручили бельгийской чемпионке по многоборью и катарскому прыгуну

Международная ассоциация легкоатлетических федераций во время торжественной церемонии назвала имена лучших спортсменов-легкоатлетов по итогам 2017 года.

Как передает RT, награду получила бельгийская спортсменка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье, а также прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим из Катара.

На гала-вечере также присутствовала российская спортсменка Мария Ласицкене, чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту. Ранее сообщалось, что она не попала в шорт-лист претендентов на звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.


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