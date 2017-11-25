Названы имена лучших легкоатлетов 2017 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций во время торжественной церемонии назвала имена лучших спортсменов-легкоатлетов по итогам 2017 года.

Как передает RT, награду получила бельгийская спортсменка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье, а также прыгун в высоту Мутаз Эсса Баршим из Катара.

На гала-вечере также присутствовала российская спортсменка Мария Ласицкене, чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту. Ранее сообщалось, что она не попала в шорт-лист претендентов на звание лучшей спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.