Названы первые биткоиновые миллиардеры

Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс стали первыми миллиардерами, заработавшими состояние на покупке криптовалюты.

Как передает The Telegraph, в 2013 году они приобрели биткоины по курсу 120 долларов, вложив в сделку 11 миллионов долларов.

Братья Уинклвосс известны благодаря скандалу с Марком Цукербергом, основавшим Facebook. В 2004 году близнецы подали в суд на Цукерберга, обвинив его в краже идеи создания соцсети. Однако в 2008 году они отозвали свой иск.

На сегодняшний день их состояние составляет примерно 100 тысяч биткоинов, и они являются обладателями примерно одного процента всей криптовалюты биткоин в мире.

Еще одним биткоиновым миллиардером является создатель этой криптовалюты, известный под псевдонимом Сатоши Накамото.

Как ранее передавала “Практика”, 28 ноября курс биткоина превысил отметку в 9,5 тысяч долларов. На следующий день, 29 ноября, в первой половине дня на бирже криптовалют отмечались резкие скачки, причем чаще всего в сторону увеличения.