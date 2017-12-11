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11 декабря, в 09:49
Новости

Названы причины возможного повышения цен на авто в России

В основном повышение коснется импортых моделей

Минпромторг России внес предложение повысить со следующего года утилизационный сбор на легковые машины до 125%.

Эксперты утверждают, что это непременно приведет к повышению цен на автомобили на 10–17%, сообщает газета “Ъ”. Источники на рынке удивлены таким предложением, поскольку считают, что расходы на утилизацию старых машин не могли увеличиться в два раза.

Отечественным автопроизводителям это повышение обещают компенсировать, поэтому поэтому сильнее всего оно скажется на цене импортных авто.

Также повышение сбора распространится и на иностранные концерны, построившие в России свои заводы: BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group.

Если правительство одобрит проект, то с 2018 года ставки утилизационного сбора на авто увеличатся до 87-125% в зависимости от объема двигателя. По данным источника, документ уже находится в правительстве. Однако официального подтверждения пока нет.


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