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10 октября, в 14:00
Новости

Названы самые популярные у российской молодежи профессии

В их число вошли повар, кондитер, автомеханик и другие

Вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец назвала самые популярные и востребованные профессии в колледжах России.

По ее словам, конкурс в системе среднего профобразования на поваров, кондитеров, автомехаников и строителей даже выше, чем на некоторые вузовские специальности, сообщает ТАСС.

В 2017 году сразу 13 человек претендовали на одно место повара в Москве в системе среднего профобразования, пояснила она.

В конце сентября Минтруд России по итогам первого полугодия 2017 года составил рейтинг специальностей с самой высокой заработной платой. Лидером списка оказалась специальность капитан корабля, люди с этой профессией зарабатывают в среднем по 500 тысяч рублей в месяц. Второе место рейтинга досталось командирам воздушного судна (более 350 тысяч рублей). Замыкают тройку главные технологи золотодобывающей промышленности с зарплатой в 312 тысяч рублей.

Ранее «Практика» писала о том, что Дмитрий Медведев предсказал невостребованность профессии водителя через 40 лет.


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