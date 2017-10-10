Названы самые популярные у российской молодежи профессии

Вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец назвала самые популярные и востребованные профессии в колледжах России.

По ее словам, конкурс в системе среднего профобразования на поваров, кондитеров, автомехаников и строителей даже выше, чем на некоторые вузовские специальности, сообщает ТАСС.

В 2017 году сразу 13 человек претендовали на одно место повара в Москве в системе среднего профобразования, пояснила она.

В конце сентября Минтруд России по итогам первого полугодия 2017 года составил рейтинг специальностей с самой высокой заработной платой. Лидером списка оказалась специальность капитан корабля, люди с этой профессией зарабатывают в среднем по 500 тысяч рублей в месяц. Второе место рейтинга досталось командирам воздушного судна (более 350 тысяч рублей). Замыкают тройку главные технологи золотодобывающей промышленности с зарплатой в 312 тысяч рублей.

Ранее «Практика» писала о том, что Дмитрий Медведев предсказал невостребованность профессии водителя через 40 лет.