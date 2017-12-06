Названы самые скучные фильмы в истории кино

Читатели журнала NME и кинокритики составили список самых скучных картин в истории кинематографа.

Как сообщает РИА Новости, рейтинг фильмов определили путем голосования на сайте издания, в котором приняли участие около двух тысяч человек.

В тройку лидеров рейтинга самых скучных фильмов попали знаменитые и довольно популярные киноленты.

Так третье место досталось кинофильму режиссера Джорджа Лукаса “Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза”. За него отдали свой голос 26 процентов поучаствовавших в опросе.

На втором месте – детектив “Ведьма из Блэр: курсовая с того света”, который вышел на экраны в 1999 году. Эта кинолента получила 29 процентов голосов.

А первое место получила эротическая мелодрама 2015 года “Пятьдесят оттенков серого”, снятая по одноименному роману Эрики Джеймс. За этот фильм проголосовали 34 процента респондентов.

Также в список самых скучных кинокартин попали “Трансформеры”, “Горбатая гора”, “Ванильное небо”, “Артист”, “Знакомьтесь, Джо Блэк” и другие.