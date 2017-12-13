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13 декабря, в 12:57
Новости

Названы самые высокооплачиваемые специальности в IT-индустрии

В исследовании приняли участие 500 крупных компаний страны

Мировой лидер в сфере рекрутмента Hays plc провел ежегодное исследование рынка труда и зарплат в России. В исследовании приняли участие порядка 4800 специалистов и более 500 крупных компаний страны.

Как показало исследвоание, самые высокие зарплаты в IT в 2017 году были в банкинге . Самые низкооплачиваемые специалисты в IT — это тестировщики, аналитики и сисадмины, самые высокооплачиваемые — IT-директора.

Специализированные компании укрепляют свои R&D-мощности, создают центры компетенций в регионах и инвестируют в технологическое развитие бизнеса. В компании считают, что зарплаты специалистов по big data в ближайшее время будут демонстрировать устойчивый рост.

Специально для в Рraktika.ru в Hays рассказали, что с каждым годом возрастают инвестиции в IT-индустрию. Одни компании фокусируют свое внимание на автоматизации процессов, другие активно заняты проектами, направленными на удобство коммуникации с потребителем/клиентом. Благодаря этой тенденции, сейчас наблюдается высокий спрос на опытных узкоспециализированных менеджеров IT-проектов.


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