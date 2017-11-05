Названы сроки спуска на воду первого серийного ракетного корабля проекта 22800

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации сообщил, что первый серийный малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре этого года.

«Головной корабль этого проекта «Ураган» уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы. Проект 22800 («Каракурт») разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для Военно-морского флота. Военно-научное сопровождение создания проекта этих кораблей осуществлял Военный учебно-научный центр ВМФ», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Строительство «Тайфуна» идет на предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге. Военное вооружение кораблей проекта «Каракурт» включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления и обнаружения, а также целеуказания и связи.

Ранее «Практика» писала о том, что новый корабль «Иван Грен» войдет в состав ВМФ России в 2017 году.