Названы возможные причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Причиной падения самолета Ан-148 могла стать неисправность датчиков.

Комиссия по расследованию крушения самолета Ан-148 пришла к выводу, что трагедия могла произойти из-за некорректных данных о скорости полета, вызванных обледенением датчиков давления. Об этом сообщается на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

“Специалисты комиссии по расследованию также продолжают работу на месте авиационного происшествия, где завершается описание места происшествия и сбор фрагментов конструкции самолета для последующих исследований”, – отмечается в заявлении организации.

Также стало известно, что семьям погибших в результате этой трагедии москвичей будет оказана материальная помощь. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, размер единовременной выплаты составит один миллион рублей. Детям, которые живут в столице и потеряли в результате катастрофы родителя, каждый месяц будут дополнительно начислять 13 тысяч рублей.

Напомним, ранее Praktika.ru писала о ходе расследования авиакатастрофы, произошедшей 11 февраля в Подмосковье.