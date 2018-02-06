Не отходя от кассы: POS-терминалы научат выдавать наличные

В России тестируют новый сервис, с помощью которого покупатели смогут снимать наличные с банковских карт через POS-терминалы прямо на кассе в магазине.

Как пишет РИА Новости, для получения денежных средств покупателю нужно будет запросить у кассира необходимую сумму во время оплаты покупок банковской картой. На данный момент система проходит тестирование.

Отмечается, что Сбербанк планирует запустить сервис уже во втором квартале 2018 года. Однако кредитная организация предупреждает, что подобной услугой смогут воспользоваться только держатели карт Сбербанка, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк.

Известно, что банки ВТБ и “Русский стандарт” выразили готовность поддержать нововведение. Возможность внедрения этой технологии в России положительно оценивает и платежная система Mastercard.