Не сразу все устроилось: в Москве заселяют первый дом по реновации

Столичная программа реновации набирает обороты – первый дом, в который переедут владельцы ветхого жилья, официально готов к заселению.

Жилье расположено на востоке Москвы по адресу 5-я Парковая улица, дом 62б. Вечером 9 февраля жильцы получат ордера на осмотр жилья. Сейчас они могут уже готовиться к переезду в новые квартиры. Переезжать придется недалеко – обладатели новых квартир в доме на 5-й Парковой улице раньше жили всего в 300 метрах от него на улице Федина.

Квартиры в новом монолитном 18-этажном доме почти в полтора раза больше старой жилплощади. Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, площадь “однушки” увеличилась на 12 квадратных метров, “трешки” же стали больше на целый 21 квадратный метр. Увеличение площади достигнуто в основном за счет более просторных кухонь, прихожих и санузлов.

В квартирах имеется полностью оборудованная сантехника и кухонная плита. Рядом с домом есть школа и детский сад.

Следующий переезд проведут в феврале или марте в Западном округе. До конца 2018 года в шести округах заселят 31 дом.

Новое жилье вместо рынка

Введение в эксплуатацию дома на 5-й Парковой улице – это только начало для района Северное Измайлово. Власти Москвы обещали к концу 2019 года расселить жильцов из ветхих зданий в новый жилой комплекс на месте легендарного Черкизовского рынка, закрытого в 2009 году.

Как писала Praktika.ru, столичные градостроители активно разрабатывают планировку нового района, которий появится на оставшемся после сноса рынка пустыре между Измайловским и Щелковским шоссе и Сиреневым бульваром.

У Черкизовского рынка была неоднозначная репутация, однако само место довольно удобно для жилья – например, совсем рядом находятся две станции метро.

Слово года

Московская программа расселения ветхого жилья привлекала внимание всей страны целый год. Слово “реновация” оказалось словом года по версии Центра творческого развития русского языка. План сноса ветхого жилья и расселения в новые дома, предложенный мэром Москвы Сергеем Собяниным был встречен с одобрением одними и резким неприятием другими, но мало кого оставил равнодушным.

Напомним хронологию: в мае 2017 года мэрия опубликовала предварительный список из 4566 домов в 85 районах города, подлежащих расселению. Формальными признаками для включения в список стали 1957-1967 года постройки, типовые стены и перекрытия, высота не более пяти этажей, ветхое состояние. В июне горожане голосовали через приложение “Активный гражданин”, центр госуслуг или на собраниях собственников за включение зданий из предварительного списка в программу. Реновацию поддержали 4087 домов из предварительного списка, против выступили 452 дома. К концу 2017 года в итоговом списке оказалось 5171 зданий – части не было в списке предварительном.

В мае 2017 года прошло около 500 народных сходов, на которых граждане требовали включить их дома в программу реновации. В то же время проходили митинги другой направленности – в Северном Измайлово протестовали против включения домов в программу. Также у городских властей возникло недопонимание с жильцами с улицы Годовиков, недовольных переездом на отдаленную – по их мнению – Березовую аллею. Мосгорсуд утвердил решение мэрии.

Реакция в сети

Сейчас, когда страсти вокруг программы несколько поутихли, новость о первом готовом новом доме была встречена россиянами сдержанно-оптимистично. “Везет же москвичам”, “Спасибо, всей России приятно будет посмотреть на то, как живёт Москва” – комментируют новость пользователи ВК. Впрочем, возможно в их словах есть доля иронии.

Другие пользователи призывают региональные власти последовать примеру московской мэрии. “Надо не смотреть, а трясти местные власти,чтобы они перенимали опыт у Москвы и работали у себя по этой программе”, “Ой да че вы разнылись?

После от Москвы по всей России пойдет” – вот пара характерных комментариев такого рода.

Новость особенно порадовала пользователей Twitter-москвичей.

Часть пользователей даже не верит в реальность происходящего. “Подозрительно хорошо. Всё и правда так радужно?” – интересуется, например, Денис Косяков. “Не плохо!” – такова собирательная реакция москвичей на новость о новых жильцах дома на 5-й Парковой.