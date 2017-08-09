Неизвестные расстреляли людей на улице в Чикаго

В районе Бронзвилль в Чикаго неизвестные открыли огонь по идущим по тротуару горожанам. В результате один человек был убит, шестеро ранены.

Сайт телеканала НТВ называет имя погибшего. Это 28-летний Альфред Митчелл-младший, его смерть подтвердили медики из больницы, куда его доставили после ранения. Остальным жертвам — от 21 до 46 лет. Пятеро из шестерых раненых — женщины. У жертв в основном отмечены ранения ног.

Пока полиции Чикаго не удалось выяснить причины нападения или задержать подозреваемых. Об оружии, из которого велся огонь, также не сообщается. Нападение произошло в двух кварталах от полицейского участка, как сообщают американские СМИ.

Полиция Чикаго усилила меры безопасности и обратилась за помощью ко всем, кто мог бы помочь в расследовании инцидента.