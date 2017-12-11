“Нелюбовь” попала в список номинантов на премию “Золотой глобус”

Фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” номинировали на премию “Золотой Глобус” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”.

Как сообщает РБК, режиссер узнал о номинации от их корреспондента. “Не знаю, что тут сказать. Мы ждали этого решения именно сегодня и, разумеется, рады номинации”, – поделился Звягинцев.

Также среди номинантов оказались такие фильмы, как «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли (Камбоджа), «Фантастическая женщина» Себастьян Лелио (Чили), «На пределе» Фатиха Акина (Германия) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Вручение премии состоится 7 января в Лос-Анджелесе.

Ранее Praktika.ru сообщала, что «Нелюбовь»стала претендентом на получение “Оскара” в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».