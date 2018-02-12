Немецкий суд считает Facebook виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни

Берлинский суд постановил в понедельник, что использование персональных данных Facebook является незаконным, ссылаясь на отказ платформы получить информированное согласие от пользователей, сообщает DW.

Федерация немецких потребительских организаций (VZBV) обвинила Facebook в нарушении прав потребителей в ряде областей. Берлинский областной суд согласился с истцом, что дефолтные настройки Facebook, а также некоторые из его условий обслуживания нарушают закон “О защите прав потребителей”.

Суд также признал, что согласие на использование данных является незаконным.

«Facebook скрывает настройки по умолчанию, которые не являются конфиденциальными и не предоставляет достаточной информации об этом, когда пользователи регистрируются», – сказала Хейко Дуенкель – советник по судебным вопросам в VZBV.

«Это не соответствует требованиям информированного согласия», – добавила она.

Facebook пообещал обжаловать решение, несмотря на то, что суд вынес решение в их пользу по другим аспектам дела.

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