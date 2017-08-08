Netflix выкупил шотландское издательство комиксов Millarworld

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix объявил о покупке шотландского издательства комиксов Millarworld Марка Миллара, известного по графическим романам о Росомахе, Капитане Америке и другим.

В пресс-релизе Netflix называет приобретение «естественным возможным развитием», поскольку компания хочет активнее сотрудничать с создателями и приобретать интеллектуальную собственность по примеру голливудских киностудий, сообщает «Интерфакс». Условия соглашения, а также сумма сделки не раскрывается.

Работы издательства удачно впишутся в систему собственных сериалов и фильмов Netflix и укрепят позиции американской компании, считают аналитики. С этим согласен и сам Марк Миллар. «За Netflix будущее, и для Millarworld не найти дома лучше», — заявил он.

Компания Netflix владеет крупнейшей в мире развлекательной интернет-платформой, число подписчиков составляет более 100 млн человек.

В середине июня Мединский уличил власти США в попытке «залезть в голову каждому» через Netflix.

Ранее «Практика» писала о том, что онлайн-кинотеатр Netflix купил права на показ нескольких российских сериалов.