Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме

В понедельник, 9 октября, на заседании депутатов «Единой России» было принято решение о назначении Сергея Неверова руководителем фракции. До этого политик занимал пост секретаря Генсовета партии парламентского большинства.

Кандидатуру Неверова внес премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев после того, как прежний глава «Единой России» Владимир Васильев в начале октября был назначен президентом России Владимиром Путиным врио руководителя Дагестана, сообщает ТАСС.

Сергей Неверов родился 21 декабря 1961 года в городе Таштагол Кемеровской области. Он закончил местный горно-металлургический техникум, служил в армии и работал на шахте «Есаульская» вплоть до избрания депутатом Госдумы в 1999 году.

Политик имеет медаль «За возвращение Крыма», государственные награды «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и ордена «Дружбы», «Почета» и «Александра Невского».

Ранее «Практика» писала о том, что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Владимира Васильева.