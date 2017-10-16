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Незаконную парковку закрыли в Екатеринбурге

Полиция отреагировала на жалобу жителей Мичуринского района

Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на жалобу жителей Екатеринбурга и закрыли незаконную парковку.

Ее начали строить в Мичуринском районе на месте газона, сообщается на странице портала E1.ru в Одноклассниках.

Полицейские потребовали разобрать забор и убрать с газона будку. Раньше на этом месте был газон, однако неизвестные организовали там парковку для автомобилей.

Полицейские разобрались со странной парковкой, которая неожиданно для местных жителей появилась в Мичуринском. Им не понравилось, что неизвестные люди организовали стоянку там, где раньше был газон.

Представитель УМВД Екатеринбурга рассказал, что участковые уполномоченные отдела полиции № 8 провели проверку, которая выявила нарушения собственника территории. В его отношении составлен админпротокол по статье «Самовольное занятие земельного участка».

В районную администрацию было направлено информативное письмо с просьбой проконтролировать вывоз несанкционированного с данной территории.

 


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