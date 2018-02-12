Ни дня без лайка: ВЦИОМ выяснил отношение россиян к соцсетям

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, сколько времени россияне проводят в соцсетях и какими мессенджерами предпочитают пользоваться.

ВЦИОМ опрашивал респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, так что исследование можно считать вполне репрезентативным и отражающим реальную картину.

Выяснилось, что почти половина участников опроса – 45% – пользуются соцсетями каждый день, а 62% – хотя бы раз в неделю. В то же время около трети респондентов совсем не используют соцсети – 30%, из которых 20% не имеют доступа к интернету вообще, а 10% не имеют страниц в соцсетях.

Самая популярная соцсеть – ВКонтакте, главное устройство – смартфон

Смартфоны уверенно вытесняют компьютеры и ноутбуки с места главного устройства для выхода в интернет. Мобильный телефон/смартфон в таком качестве используют 52% опрошенных. Особенно популярен такой вариант выхода в интернет у пользователей Instagram и ВКонтакте – по 91% и 84% от указавших эти соцсети в качестве любимых.

Что касается любимых социальных сетей: самым массовым охватом среди населения пользуется ВКонтакте – 28% всех участников опроса заявили, что используют ВК каждый день. “Одноклассники” и Instagram расположились на второй и третьей строчке с результатами 19% и 14% соответственно, Google+ стала четвертой в рейтинге народных предпочтений с результатом в 7%. Facebook и Мой мир каждый день используют по 4% респондентов. Всего 1% участников опроса каждый день заходят в Twitter и Живой журнал. Лидерство ВКонтакте не удивляет – как ранее писала Praktika.ru, ВК оказался в пятерке самых популярных сайтов Украины – стране, где соцсеть официально запрещена властями.

Самым популярным средством отправки сообщений стал WhatsApp – 44% голосов. 32% предпочитают использовать для переписки ВКонтакте, 30% больше всего любят Viber. Почти треть – 32% – предпочитают классический способ отправки сообщений по СМС.

Возрастные особенности

Предпочтения россиян имеют четко выраженные возрастные особенности. В возрастной группе от 18 до 24 лет почти все – 91% – пользуются соцсетями каждый день. Среди лиц старше 60 лет таких менее 15%. Самые популярные соцсети среди молодежи – ВК и Instagram. Самые возрастные пользователи у Facebook и Мой мир. FB оказался самой популярной соцсетью у людей от 35 до 44 лет, Мой мир лидирует в популярности в возрастной группе 45-59 лет.

Соцсети становятся привычной реальностью

Существует мнение о том, что современное повальное увлечение соцсетями крайне вредно для человека и общества, в подобном духе высказался даже один из основатлей Facebook. Однако результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что социальные сети являются обыденной реальностью и прывычной средой обитания для значительной части людей уже сейчас. В будущем охват населения станет только массовее – достаточно взглянуть на процитированные выше результаты опроса среди молодежи.

Уже сейчас даже такую мелочь, как займ небольшой суммы денег у приятеля, можно осуществить, не выходя из диалога ВКонтакте. Перспективы соцсетей понимают и в крупном бизнесе – Сбербанк, например, собрался оценивать перспективы заемщиков по их профилям.

Достаточно парадоксально в этом свете выглядит то, что саму новость о результатах опроса ВЦИОМ о соцсетях в соцетях проигнорировали. При том, что опрос процитировали множество федеральных и региональных СМИ, россияне его никак не комментируют. Несколько Twitter-аккаунтов ограничились упоминанием новости – и на этом практически все. Очевидно, результаты опроса пользователей соцсетей не особо удивили – а у части, как выяснилось, просто нет возможности донести свое мнение из-за банального отсутствия интернета.