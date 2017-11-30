Ник Вуйчич снимет мотивирующие ролики для российских школьников

Австралийский оратор Ник Вуйчич вместе с Минобрнауки России снимает видеоролики для российских школьников и студентов.

В них он расскажет о том, как преодолевать трудные жизненные обстоятельства, достигать своих целей и приносить пользу обществу, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что Ник Вуйчич предложил информационно-мотивационный проект для школьников и студентов. В коротких видеороликах оратор обратится к детям и подросткам. Эти ролики направлены на то, чтобы помочь молодежи преодолеть трудные жизненные обстоятельства.

Данные темы будут взяты за основу обсуждения детьми и педагогами во время внеучебных мероприятий. Они станут мотивацией для реализации общественно-полезных проектов.

Ник Вуйчич родился с редким наследственным заболеванием, при котором все четыре конечности отсутствуют. Это не мешает ему ходить, заниматься спортом, работать на компьютере. Он стал известным мотивационным спикером, писателем и меценатом.

Вуйчич был гостем “Синергии” – Synergy Global Forum 2017 – вместе с Николасом Талебом и Ричардом Брэнсоном. О мероприятии подробно рассказывала “Практика”.

Также одним из спикеров “Синергии” был эксперт в области этики и лидерства Стивен Кови-младший. Специально для “Практики” Кови поделился тем, как вернуть утраченное доверие.