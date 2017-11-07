Николай Пономарев: избирательная кампания Трампа была построена на популизме

Политолог, эксперт Центра прикладных исследований и программ Николай Пономарев эксклюзивно для «Практики» прокомментировал рейтинг поддержки американцами Дональда Трампа.

Тот факт, что 65% американцев не доверяют Дональду Трампу, не вызывает удивления. На выборах в 2016 году 65 миллионов граждан США (48% пришедших на участки для голосования избирателей) проголосовали за Хиллари Клинтон, то есть фактически – против Трампа, поясняет политолог.

Большинство ведущих американских СМИ за последние два года усиленно работали над формированием антиобраза миллиардера. Текущее состояние рейтинга доверия Трампа – во многом результат этих усилий. Чтобы понять, насколько демонизирован образ действующего президента в массовом сознании, достаточно обратиться к столь яркому примеру, как недавно вышедший на экраны 7-й сезон культового сериала «Американская история ужасов». Ранее в качестве главных антагонистов сериала выступали разнообразные представители инфернальных сил: призраки, оборотни и т.д. Теперь же в роли абсолютного зла выступают сторонники Трампа, объединившиеся в тоталитарный религиозный культ. Антигерой сериала и вовсе позиционируется как своеобразный «духовный двойник» выигравшего битву за Белый дом миллиардера. Постоянный медиапрессинг существенно влияет на подвижную, не имеющую четких политических пристрастий часть американцев (а к ней относится около 13% избирателей).

Избирательная кампания Трампа во многом была построена на популизме. Он обещал избирателям в короткие сроки решить наиболее насущные их проблемы при помощи радикальных мер. В реальности Трамп, являющийся достаточно прагматичным человеком, действует совершенно иначе, чем ожидали его сторонники. Ему приходится считаться не только с враждебностью СМИ и оппозицией демократов, но и недовольством внутри лагеря республиканцев. Как следствие, многие американцы, отдавшие свои голоса за Трампа, начинают разочаровываться в новом президенте, подытожил Николай Пономарев.

Ранее «Практика» писала о том, что Дональду Трампу не доверяют порядка 65% американцев.