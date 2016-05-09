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09 мая, в 13:05
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Поклонская принесла икону Николая II на акцию «Бессмертный полк»

Прокурор Крыма Наталья Поклонская вместе с жителями Симферополя приняла участие в акции «Бессмертный полк», держа в руках чудотворную икону царя-мученика Николая II. 

Корреспондент агентства ТАСС Алексей Коновалов опубликовал фотографии с мероприятия в своем твиттере.

С чем связано решение принести на праздник икону с изображением последнего российского монарха, Поклонская рассказала в беседе с корреспондентом: "В прошлом году, когда мы накануне Дня Победы посещали ветеранов, один из них рассказал мне историю. Они с товарищем попали в передрягу, и ему было видение царя Николая Александровича, который помог ему спастись. И ветеран просил меня, чтобы по возможности Николай II тоже принял участие в «Бессмертном полку». Вот это пожелание мы и выполняем».

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