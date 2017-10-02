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02 октября, в 23:23
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НКО подали рекордное количество заявок на конкурс президентских грантов

Большая часть конкурсантов представит Москву

Фонд президентских грантов получил рекордное количество заявок. Некоммерческие организации прислали более 9,5 тысяч проектных заявок для участия в грантовом конкурсе. Он проходит уже второй раз за 2017 год.

НКО есть за что побороться: грантовый фонд составляет больше 4,5 миллиардов рублей. Эта сумма, как и количество заявок на участие, побила все рекорды прошлых лет, пишет Коммерсантъ. Большая часть участников — жители Москвы, остальные прислали свои заявки из разных регионов РФ.

В сентябре, когда заявки на конкурс только начинали принимать, Илья Чукалин, генеральный директор фонда, выказывал недовольство. Свои заявки на тот момент прислали всего 300 НКО. Многих на пути к победе останавливали задолженности — даже самый незначительный долг лишал организацию шанса на участие.

«Практика» ранее писала о том, кто и как получает президентские гранты, а также — на что их можно потратить.


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