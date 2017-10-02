НКО подали рекордное количество заявок на конкурс президентских грантов

Фонд президентских грантов получил рекордное количество заявок. Некоммерческие организации прислали более 9,5 тысяч проектных заявок для участия в грантовом конкурсе. Он проходит уже второй раз за 2017 год.

НКО есть за что побороться: грантовый фонд составляет больше 4,5 миллиардов рублей. Эта сумма, как и количество заявок на участие, побила все рекорды прошлых лет, пишет Коммерсантъ. Большая часть участников — жители Москвы, остальные прислали свои заявки из разных регионов РФ.

В сентябре, когда заявки на конкурс только начинали принимать, Илья Чукалин, генеральный директор фонда, выказывал недовольство. Свои заявки на тот момент прислали всего 300 НКО. Многих на пути к победе останавливали задолженности — даже самый незначительный долг лишал организацию шанса на участие.

«Практика» ранее писала о том, кто и как получает президентские гранты, а также — на что их можно потратить.