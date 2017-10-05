Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 14:41
Новости

Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе

Писателю удалось раскрыть бездну, которая таится под иллюзорным чувством связи людей с миром

Комитет Нобелевской премии в ходе церемонии, которая проходит в столице Швеции, объявил, что в текущем году премия по литературе присуждается британскому автору японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Трансляция торжественного мероприятия ведется на официальном канале Нобелевской премии в YouTube. Отмечается, что писатель был награжден в связи с тем, что в своих книгах, обладающих большой эмоциональной силой, он смог раскрыть бездну, которая таится под иллюзорным чувством связи людей с миром.

Кроме того, победу Исигуро в номинации лучший литератор подтверждает заявление, которое опубликовано на официальном интернет-портале премии.

Ранее «Практика» информировала о том, что стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии, получившие награды за вклад в развитие криоэлектронной микроскопии.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
09 октября, в 13:30
Объявлен лауреат Нобелевской премии в области экономики
Новости
04 октября, в 13:48
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Новости
23 октября, в 10:10
В Томске пройдет международный фестиваль «Устами детей говорит мир»

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо