Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе

Комитет Нобелевской премии в ходе церемонии, которая проходит в столице Швеции, объявил, что в текущем году премия по литературе присуждается британскому автору японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Трансляция торжественного мероприятия ведется на официальном канале Нобелевской премии в YouTube. Отмечается, что писатель был награжден в связи с тем, что в своих книгах, обладающих большой эмоциональной силой, он смог раскрыть бездну, которая таится под иллюзорным чувством связи людей с миром.

Кроме того, победу Исигуро в номинации лучший литератор подтверждает заявление, которое опубликовано на официальном интернет-портале премии.

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