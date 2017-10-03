Нобелевскую премию по физике присудили ученым за гравитационные волны

Нобелевскую премию по физике присудили профессору Массачусетского института Райнеру Вайссу, а также профессорам Калифорнийского института Кипу Торну и Барри Баришу за наблюдение гравитационных волн и вклад в детектор LIGO.

Три физика были главными претендентами на награду с того момента, как они обнаружили гравитационные волны, образовавшиеся в результате слияния черных дыр, с помощью коллабораций LIGO и VIRGO, сообщает «Интерфакс».

Гравитационные волны – это колебания, искажающие пространство и время вокруг себя. Они были предсказаны около 100 лет назад Альбертом Эйнштейном.

Первый всплеск гравитационных волн зафиксировали в 2015 году при помощи LIGO. После этого зарегистрировали еще четыре подобных всплеска. Обнаружение гравитационных волн считается одним из величайших открытий.

Ранее «Практика» сообщала, что американские ученые получили Нобелевскую премию в области медицины за молекулярные механизмы, контролирующие циркадный ритм.