Норвегия начала необъявленные учения рядом с Россией

Норвегия, которая является страной НАТО, начала учения неподалеку от границ Российской Федерации. Около 2 тысяч военных собрались для отработки навыков быстрого реагирования и оперативного решения задач, поставленных руководством.

Манервы продлятся в течение недели, сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу ВС Норвегии. В учениях задействованы несколько батальонов бригады Нур, которая является крупнейшим подразделением сухопутных войск страны. Кроме того, в учениях участвуют резервисты из 16-го подразделения Хемверна.

Место, где проводятся учения, находится в 300 километрах от российской границы. Маневры проходят в центральной части губернии Тромс, которая расположена на севере Норвегии, а также неподалеку от населенного пункта Шиботн.