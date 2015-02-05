На продуктах могут появиться устрашающие надписи о вреде сахара

Общественная палата обратилась в профильные ведомства c просьбой начать печатать на вредных сладких продуктах устрашающие надписи о вреде сахара, пишет газета "Известия". В первую очередь хотят промаркировать шоколад, торты, пирожное, молочные коктейли и газированные напитки.

Устрашающие надписи как на пачках сигарет должны появиться на продукции, в которой превышена суточная норма сахара. Россияне должны быть информированы о точном содержании сахара в продуктах питания, причем его количество должно быть прописано не только в граммах, но и в процентах от суточной нормы, считает член Общественной палаты Эдуард Гаврилов. Он обратился с предложением в Минздрав России, Роспотребнадзор и НИИ питания. Собираются указывать не только количество содержания сахара, но и отдельной строкой — добавленного сахара.

В НИИ питания инициативу поддержали.