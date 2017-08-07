Новая Android сможет обновляться даже при недостатке памяти

Пользователи операционной системы Android смогут устанавливать системные обновления, даже если в памяти устройства не осталось свободного места.

Об этом пишет портал Tjournal. Новые возможности представлены в опубликованном Google фрагменте документации Android 8.

Устройства на основе Android имеют два сектора памяти, «пользовательский» и «системный». Ранее обновления сначала скачивались на «пользовательский» сектор, а потом устанавливались на «системный». Владельцы устройств на Android сталкивались с проблемами в случаях, когда на «пользовательском» секторе не хватало места. В новой версии ОС системные файлы будут сразу загружаться на «системный» сектор.

Нововведение также положительно скажется на скорости обновлений, отмечают в Google.

Тестовые версии Android 8 уже доступны. Официальный релиз назначен на третий квартал 2017 года.