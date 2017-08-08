«Новая Фабрика звезд» стартует осенью

Телеканал МУЗ-ТВ начнет показ «Новой Фабрики звезд» в сентябре.

Организаторы проекта сообщили об этом «Интерфаксу». Кастинг, проходящий в настоящее время, завершится 2 сентября.

«Шестнадцать самых одаренных молодых людей страны соберутся вместе, чтобы жить в специально построенной академии — огромном двухэтажном загородном доме под прицелом камер 24 часа в сутки!», — сообщили организаторы. Наставники проекта будут заниматься с участниками по насыщенной учебной программе, куда, кроме вокала и танцев, войдут еще такие дисциплины, как актерское мастерство, сценическая речь, основы макияжа и многие другие.

Отбором участников займутся гендериктор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров, продюссер Виктор Дробыш и генпродюссер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

Оригинальный проект «Фабрика звезд» выходил с 2002 по 2008 год на первом канале.