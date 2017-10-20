Новая ледовая арена скоро появится в Екатеринбурге

Скоро в Екатеринбурге появится новая ледовая прена, расположенная в Орджоникидзевском районе.

В пятницу, 20 октября, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провел выездное совещание на стройплощадке сооружения, сообщается на официальном сайте города.

Новый спортивный объект строится на улице Кировградской, 30а на территории ДЮСШ № 19. Строители отметили, что почти закончили обустройство фундамента, ведутся работы по монтажу металлоконструкций. С понедельника, 23 октября, специалисты приступят к установке тента. Общая площадь сооружения составляет 3,2 тысячи квадратных метров с ледовым полем 28×58 метров.

Уже 3 ноября планируют закрыть тепловой контур конструкции, чтобы начать работы по технологической плите ледового поля. Заливка первого слоя льда запланирована на 10 ноября. Если все будет идти по плану, то в 20-х числах декабря 2017 года состоится торжественное открытие новой арены.