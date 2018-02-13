Новое мобильное приложение научит не отвлекаться на смартфон

Норвежские разработчики создали мобильное приложение Hold, которое вознаграждает студентов за то, что они не отвлекаются на свои гаджеты. За выключенный экран начисляется внутренняя валюта, которую можно обменять на билеты в кинотеатр.
Как сообщает портал VC.RU, замысел создателей сервиса состоит в том, чтобы помочь студентам сосредоточиться на учебе.
В качестве вознаграждения за терпение пользователи могут зарабатывать внутреннюю валюту, просто заблокировав или выключив устройство. При этом такую валюту можно обменять на кофе, снеки или билеты в кино.
Отмечается, что бонусы начисляются за каждые 20 минут блокировки. Также приложение позволяет сравнивать свои результаты с показателями других студентов и устраивать своеобразные соревнования.
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