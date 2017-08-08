Новое «Простоквашино» выйдет в 2018 году

Продолжение советского мультфильма о дяде Федоре и коте Матроскине появится в начале 2018 года.

Лента.ру цитирует директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, заявившего, что правовые вопросы урегулированы и первый эпизод готов к выходу в начале следующего года. Автор повести «Дядя Федор, пес и кот» и сценарист оригинальных советских мультфильмов про обитателей деревни Простоквашино Федор Успенский пока не подтвердил свое участие в проекте. Но, по словам Машковцева, «ведутся некоторые переговоры».

«Союзмультфильм» хочет также возродить анимационного героя попугая Кешу. Глава студии заметил, что «у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны». Также Машковцев рассказал о планах восстановления «утраченного конвеера по производству мультфильмов».

«Практика» писала, что действие нового «Простоквашино» развернется в современных российских реалиях.