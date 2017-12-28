Новогоднее обращение президента покажут в 23:55

Первый канал покажет традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина в 11 часовых поясах России ровно в 23:55.

Как передает ТАСС, ранее в некоторых субъектах РФ обращение транслировали позже или раньше указанного времени. Например, в прошлом году в Хабаровске и других дальневосточных регионах обращение Владимира Путина можно было посмотреть около 23:30.

В этом году Первый канал объявил о том, что перестроил сетку праздничного вещания таким образом, чтобы в каждом из 11-ти часовых поясов нашей страны люди увидели обращение президента за пять минут до наступления Нового года.