Новости от мэра Москвы, Минкульта и Минобороны

Денис Аблязин из Москвы стал серебряным призером чемпионата мира по гимнастике

Москвич Денис Аблязин завоевал серебрянные медали на чемпионате мира по гимнастике, проходящем в канадском Монреале.

Аблязин показал второй результат в соревнованиях на кольцах, уступив только Элефтериосу Петруниасу из Греции. Третьим стал Лу Ян из Китая.

«Один снаряд — один подход, права на ошибку нет. Как видите, получилось сработать безошибочно оба дня», — прокомментировал свой успех московский спортсмен, отметив особую ответственность в поездке на турнир для выступления только в одной дисциплине.

Ранее другая представительница Москвы Мария Пасека завоевала золото в опорном прыжке.

Концерт «Революция в звуке» пройдет в Третьяковке

В Новой Третьяковке в Москве на Крымском валу пройдет концерт «Революция в звуке», посвященный столетней годовщие Октябрьской революции.Современный голландский композитор Луи Андриссен откроет мероприятие исполнением ритмической партитуры «Союз рабочих».

Затем на сцену выйдут музыканты Студии новой музыки Московской консерватории. Дирижерами выступят Игорь Дронов и Станислав Малышев.

На концерте исполнят редкие произведения советской эпохи. Среди них — ранние урбанистические опусы Дмитрия Шостаковича (фрагменты из балета «Болт»), Александра Мосолова («Сталь»), Владимира Дешевова («Рельсы») и Иосифа Шиллингера («Первая аэрофоническая сюита»).

Гости «Революции в звуке» также смогут посетить выставку «Некто 1917», где представлены живопись и скульптура революционного года из коллекций ведущих музеев России, галереи Тейт и Центра Помпиду.

Минобороны попросило выделить 7,5 млрд рублей на переселение жителей из закрытых военных городков

Министерство обороны РФ попросило 7,5 миллиардов рублей на переселение жителей из закрытых военных городков. Сейчас на эти цели выделяется 100 миллионов рублей в год.

Заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Иванов на заседании в Совете Федерации заявил, что в настоящий момент на территории закрытых городков проживает 3,5 тысяч человек, которые должны быть переселены к 2020 году в рамках подпрограммы ФЦП «Жилище».

В апреле 2017 года Минобороны направило обращение президенту России с просьбой дать поручение правительству о выделении дополнительно 7,5 млрд рублей.

Сергей Иванов заверил, что вопрос находится в проработке и будет решен в ближайшее время.