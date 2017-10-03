Новости от московской мэрии, Минобрнауки и Минкульта

Редких животных покажут в биологическом музее

На официальном портале мэра Москвы анонсирована выставка редких и исчезающих животных «Мы их теряем!..» в биологическом музее имени Тимирязева. Гости выставки смогут увидеть находящихся на грани исчезновения крымскую жужелицу и тонкоклювого кроншнепа, алкиноя, редких бабочек и многих других.

Создатели выставки расскажут о разных причинах исчезновения видов живых существ и объяснят, какие риски для окружающей среды это несет. В качестве примера влияния человека на экосистему приводится уничтожение хищников. Оно, в свою учередь, ведет к увеличению количества травоядных, которые объедают деревья и кусты, оставляя без дома птиц и насекомых.

Выставка продлится до 15 октября.

Топ российских школ представят в Москве

В международном информационном агенстве «Россия сегодня» 4 октября состоится мультимедийная пресс-конференция, на которой будет представлен топ школ России 2017 года.

О событии сообщает официальный сайт министерства образования и науки. Ольга Васильева, глава Минобрнауки, примет участие в мероприятии.

На пресс-конференции будут представлены: 500 школ, показывающих стабильно высокие образовательные результаты учащихся, 300 самых эффективных сельских школ, 200 школ с самыми высокими результатами по олимпиадам. Также озвучат топ–100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике и другим учебным предметам.

Неделя российского кино пройдет на Мальте

При поддержке министерства культуры РФ на в столице Мальты Валетте пройдет неделя российского кино. Событие приурочено к 50-летию установления дипломатических отношений между Мальтой и Россией.

Откроет фестиваль лента «Карп отмороженный» Владимира Котта, выходящая в российский прокат в декабре 2017 года.Также зрители увидят фильмы «Огни большой деревни» Ильи Учителя, «Зеленая карета» Олега Асадулина, «Рок» Ивана Шахназарова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Жги!» Кирилла Плетнева и «Иуда» Анатолия Богатырева.

Показы пройдут в кинотеатре «Эмбасси» на русском языке с английскими субтитрами.

Также в программе мероприятия запланирован мастер-класс от режиссера Ильи Учителя и продюсера Филиппа Пастухова, а также круглый стол, посвященный возможностям кинопроизводства на Мальте.