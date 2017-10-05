Новости от мэрии Москвы, Минобрнауки и Минкульта

Сергей Собянин поздравил Инну Чурикову

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительное послание народной артистке СССР Инне Чуриковой в день ее рождения.

Инна Чурикова является кумиром миллионов поклонников, звездой театра и кино, отметил столичный градоначальник. Собянин добавил, что зрители театра Ленком, где актриса работает с 1975 года, имеют возможность наблюдать театральное искусство самой высокой пробы.

Инна Чурикова родилась в 1943 году. Играла в ленкомовских спектаклях «Чайка», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Гамлет».

В кино Инна Чурикова дебютировала в 1960 году. Исполняла роли в таких известных фильмах, как: Морозко» (1964), «Неуловимые мстители» (1966), «Начало» (1970), «Васса» (1980), «Военно-полевой роман» (1983), «Курьер» (1987), «Ширли-Мырли» (1995).

Министр образования Ольга Васильева наградила победителей конкурса педагогического мастерства

В Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось награждение победителей II Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Событие приурочили к традиционному празднику — Дню учителя.

В церемонии приняла участие министр образования и науки Ольга Васильева. Глава ведомства подчекрнула важность задачи поднятия исторической грамотности, стоящей перед учителями истории. Васильева также похвалила конкурсантов, отметив высокий уровень присланных работ.

Почетные призы и денежные премии получили 24 учителя — по три от каждого федерального округа. Все задания конкурса в этом году были связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции.

Здание Института сценических искусств превратят в суперсовременный учебный театр

Министерство культуры России выступило заказчиком проектных работ для реставрации одного из самых красивых особняков Санкт-Петербурга на Моховой, 34, где не раз бывал поэт Михаил Лермонтов. В настоящее время в особняке размещаются кафедры Российского государственного института сценического искусства.

Проект реставрации предусматривает создание 10 студий-мастерских, в которых особое внимание уделят освещению, звуковому и сценическому оборудованию. Проектировщики рассматривают возможность устройства мобильного амфитеатра. Также в здании появятся помещения для занятий вокалом и сценической речью, а также малая театральная сцена.

В особняке также модернизируют все инженерные коммуникаци, реконструируют мансарды и дворовый флигель.

Окончательную концепцию обновленного здания на Моховой представят в 2018 году.