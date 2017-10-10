Новости от Минкульта, Минобороны и Минстроя

Минкульт анонсировал всероссийскую акцию «Ночь искусств-2017»

Министерство культуры России сообщает о всероссийской акции «Ночь искусств-2017», которая пройдет с 4 по 5 ноября. В этом году акция пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Музеи, театры, библиотеки и парки по всей стране подготовят специальные программы — при этом большинство учреждений будут работать бесплатно и до полуночи.

В рамках акции пройдут выставки, лекции, концерты, квесты, мастер-классы и встречи с известными деятелями искусств — актерами, художниками и писателями.

Военные психологи освоили новые психодиагностические методики в ходе всеармейского сбора

На территории Балтийской военно-морской базы прошел всеармейский сбор, на котором военные психологи познакомились с новыми психодиагностическими методиками.

Методики разработали в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Военно-медицинской академии. Форум военных психологов открылся 9 октября. На мероприятие прибыли более 100 практикующих специалистов со всех округов России.

В начале сбора перед его участниками выступил заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко, который поделился опытом работы в ходе совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2017».

Учебные занятия проводились с применением обновленного программного обеспечения, адаптированного для действующего автоматизированного рабочего места войскового психолога АРМ ВП 83т379.

Комиссия рассмотрела закон о публичных слушаниях по градостроительным вопросам

Экспертная комиссия в сфере в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Общественного совета при Минстрое России при участии замглавы Минстроя России Хамита Мавлиярова рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный в целях расширения возможности участия граждан в принятии решений в области градостроительной деятельности.

Эксперты отметили, что ключевой особенностью законопроекта является изменение процедуры публичных слушаний. Предполагается переход от личных собраний к процедуре общественных обсуждений с использованием современных технологий — в частности, рассматривается возможность проводить публичные дискуссии в интернете.

Участниками заседания была отмечена важность внесения в законопроект пункта об участии в публичных слушаниях общественных организаций и объединений — в частности в том, что касается исторических памятников, общественных мест или парков.

Дальнейшее обсуждение текста законопроекта планируется провести ведомством при участии мэров городов-миллионников и депутатов Государственной думы РФ.