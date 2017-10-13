Новости от Минкульта, Минюста и Минобрнауки

Владимир Мединский поздравил с днем рождения Марка Захарова

Министр культуры РФ Владимир Мединский направил поздравительное послание Марку Захарову, знаменитому советскому и российскому режиссеру театра и кино, отмечающему 13 октября свой день рождения.

«Вы по праву считаетесь одним из мэтров отечественной режиссуры, пользуетесь поистине колоссальным авторитетом в профессиональном сообществе», — начал свое послание Мединский. Министр отметил, что Марку Захарову всегда помогали в воплощении творческих идей самоотдача и подвижнический труд.

Владимир Мединский заявил, что театр «Ленком» остается самым популярным театром Москвы благодаря руководству Марка Захарова.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года. Он является народным артистом СССР. В качестве режиссера снял такие известные фильмы, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнгхаузен» и многих других. С 1973 года руководит московским театром «Ленком».

Правительство РФ одобрило законопроект об усилении ответственности за фальсификацию отчетности финансовых организаций

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 1601 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», разработанный в министерстве юстиции России, одобрен правительством. Законопрект разработан в рамках Национального плана противодействия коррупции.

Проект нормативного акта предлагает ввести повышенную меру ответственности за фальсификацию финорганизациями документов финансовой отчетности. В частности, предполагается строже наказывать за такие деяния, совершенные в составе организованной группы или по предварительному сговору, а также в целях сокрытия оснований для отзыва у компании лицензии или назначения временной администрации.

Минобрнауки покажет научные лекции в соцсетях

Пользователи со всего мира смогут посмотреть лекции ведущих вузов России на онлайн-трансляциях на странице министерства образования и науки РФ в соцсети ВКонтакте.

Цикл трансляций откроется семинаром МФТИ на тему искусственного интеллекта. Ведущим вечера будет профессор РАН, заведующий кафедрой машинного интеллекта МФТИ Константин Воронцов.

Профессор Воронцов расскажет о влиянии искусственного интеллекта на экономику будущего и о том, как научиться находить задачи интеллектуального анализа данных в науке, бизнесе и повседневной жизни.

Первая трансляция состоится 16 октября в 18:30 по московскому времени.